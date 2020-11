GdS – Brozovic ancora positivo al coronavirus, ma l’Inter recupera Sensi in gruppo

Non sarà ancora a disposizione Marcelo Brozovic per il match di domani sera di Champions League tra Inter e Real Madrid a San Siro. Il centrocampista croato, dopo essere risultato positivo al coronavirus durante il ritiro con la propria nazionale, è immediatamente rientrato a Milano per affrontare il periodo di almeno dieci giorni di isolamento. Ad oggi, però, il calciatore non è ancora tornato ad essere negativo, come scritto da La Gazzetta dello Sport in seguito all’ultimo tampone cui si è sottoposto nelle scorse ore.

La buona notizia per Antonio Conte, invece, riguarda il graduale recupero di Stefano Sensi. Nella seduta di ieri il centrocampista italiano ha avuto modo di tornare ad allenarsi parzialmente in gruppo. Un passo in avanti nella strada che porta ad un rientro in tutta sicurezza e che potrebbe farlo tornare nell’elenco dei convocati del tecnico leccese a partire dalla sfida di sabato prossimo alle 15.00 contro il suo ex Sassuolo, proprio a Reggio Emilia nello stadio in cui è diventato grande.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<