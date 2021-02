Covid, proseguono gli allenamenti ad Appiano. Controlli intensificati: il programma dell’Inter

Le positività di Marotta, Antonello, Ausilio, del legale Capellini e di un altro membro dello staff tecnico nerazzurro, sono state un fulmine a ciel sereno in casa Inter.

Come riportato da Franco Vanni, giornalista de La Repubblica, al momento non si registrano casi nel gruppo squadra. Gli allenamenti in programma oggi proseguono normalmente, comprese le attività di squadra con palla.

I controlli saranno intensificati nelle prossime ore con tamponi, ogni giocatore potrà decidere se dormire a casa o restare alla Pinetina.