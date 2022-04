Barella, de Vrij e Correa, allarme rientrato: Inzaghi studia le mosse per lo Spezia

Le ultime dopo la vittoria contro il Verona

L' Inter e Inzaghi sorridono dopo il successo contro il Verona . I nerazzurri continuano il loro camminano e dall'infermeria arrivano buone notizie. Come riporta La Gazzetta dello Sport , infatti, l'allarme per Correa e de Vrij è completamente rientrato.

Così come Nicolò Barella: "Aveva dei giramenti di testa, nulla a livello muscolare". Parole di Simone Inzaghi nel post-partita. Anche Nico ci sarà contro lo Spezia. E per la prossima trasferta, il tecnico nerazzurro inizia a meditare i primi cambi: è probabile che Perisic e Bastoni (entrambi diffidati) vengano preservati per non rischiare una squalifica per la partita successiva contro la Roma. Si riscaldano, dunque, Gosens e Dimarco.