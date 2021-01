Costacurta: “L’Inter è una squadra pronta. Conte è sempre stato un combattente”

Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan e attuale opinionista Sky, è stato intervistato dal Corriere della Sera sulla lotta scudetto. L’ex difensore ha sottolineato come l’Inter sia una squadra pronta per vincere. In seguito le parole.

CONTE UN COMBATTENTE – “Antonio è un combattente, lo è sempre stato. La battaglia, anche dialettica, lo esalta. A volte la crea per mandare messaggi ai suoi giocatori. Sacchi era così e so benissimo cosa può dare a una squadra un allenatore di questo tipo“.

INTER PRONTA – “C’e qualcosa che rende i nerazzurri meno costanti nei risultati, però sono favoriti sia domani sia per lo scudetto. Il Milan è una squadra più divertente, l’Inter è più pronta. Ha fatto tesoro degli errori in Champions. Inoltre senza coppe a primavera avrà un vantaggio in più“.

FUTURO SOCIETARIO – “Ai giocatori non interessa la situazione del futuro. A loro interessa che il club sia puntuali nei pagamenti e questo l’Inter l’ha sempre fatto“.