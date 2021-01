L’Inter accende i motori e riscalda tutto l’ambiente nerazzurro in vista del derby di Coppa Italia, in programma domani sera a San Siro contro il Milan.

Il club ha lanciato come di consueto un video sui propri canali social: “Il derby è più di una semplice partita, per questo dobbiamo fare di più. Più che mai”. Uno slogan che non lascia spazio ad interpretazioni.

Ecco il video: