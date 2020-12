Verso Inter-Crotone, Sanchez torna in gruppo. Vecino e Pinamonti ancora a parte

Seconda giornata di lavoro ad Appiano Gentile dopo la mini sosta natalizia che ha consentito ai calciatori dell’Inter di poter godere di qualche giorno di riposo. Domenica alle 12.30 la squadra di Antonio Conte tornerà subito in campo per l’impegno in campionato contro il Crotone, match in vista del quale il tecnico spera di poter riavere a disposizione Alexis Sanchez. Secondo le ultime riportate da La Gazzetta dello Sport, a tal proposito, pare che ci siano buone sensazioni sul recupero del cileno.

Il centravanti ex Manchester United, che ha lavorato a parte insieme a Vecino e Pinamonti nella giornata di ieri, dovrebbe tornare in gruppo tra oggi e domani. Qualora dovesse dare ancora segnali positivi, entrerebbe senza alcun dubbio nell’elenco dei convocati per il Crotone. Per quanto riguarda invece gli altri due calciatori nerazzurri, il rientro è previsto più che altro per la prossima settimana. C’è attesa soprattutto per il centrocampista uruguagio, lontano dai campi di gioco dall’intervento al menisco dello scorso luglio.

