Inter, lo strano caso di Darmian: può giocare 2 volte la prima giornata! C’è un precedente

Potrebbe disputare una giornata in più rispetto a tutti gli altri calciatori Matteo Darmian. Il difensore del Parma, che nello scorso turno ha esordito regolarmente nella nuova stagione con la formazione emiliana nella sconfitta per 2-0 contro il Napoli, dopo la cessione di Antonio Candreva alla Sampdoria è atteso dall’Inter come nuovo acquisto. Al club rossoblù andranno 2,5 milioni di euro, in seguito ad un accordo già raggiunto dalle due società ormai da tempo.

Come sottolineato da Tuttosport, qualora Darmian dovesse arrivare ad Appiano Gentile entro il 30 settembre, diverrebbe chiaramente a disposizione in vista del recupero che l’Inter dovrà giocare il prossimo mercoledì contro il Benevento. Il difensore avrebbe così l’opportunità di giocare nuovamente la prima giornata, ma chiaramente con una maglia diversa da quella precedente. E il regolamento, a tal proposito, non vieta il suo schieramento, visto che lo scorso anno si era creato il precedente con il caso Eysseric, in campo in Fiorentina-Roma (17^ giornata) e successivamente nel recupero della stessa 17^ giornata in Lazio-Verona.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<