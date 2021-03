GdS – Inter, è festa del gol: Darmian il 13esimo marcatore diverso in campionato

Si conferma un’incredibile cooperativa del gol l’Inter di Antonio Conte, reduce dal successo ancora una volta strameritato contro il Genoa. Una partita senza storia, in cui il bombardamento di occasioni capitate alla formazione nerazzurra ha prodotto un totale di 14 conclusioni verso lo specchio della porta difeso da Mattia Perin contro i due soli tiri in porta del Grifone. L’ennesimo pomeriggio in cui Romelu Lukaku si è reso super protagonista, realizzando prima il gol che ha sbloccato l’incontro e poi l’assist del 2-0.

Seconda rete che ha portato invece la firma di Matteo Darmian il quale, come evidenziato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, è stato il 13esimo diverso marcatore ad andare a segno in campionato per l’Inter in questa stagione. La capacità di mandare più calciatori in gol è sempre stata una caratteristiche specifica del gioco di Antonio Conte, come confermano i numeri della passata stagione. Al suo primo anno sulla panchina nerazzurra, infatti, il tecnico leccese era riuscito a mandare a rete ben 18 diversi giocatori di movimento in tutta la Serie A.

