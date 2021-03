CorSera – Inter, in arrivo 280 milioni da Suning? E in settimana attese novità da Bc Partners

Una scelta dolorosa ma necessaria, quella che ha costretto la famiglia Zhang a cedere il 23% di Suning.com nei giorni scorsi a alle due società statali Kunpeng Capital e Shenzhen International. Una manovra che ha infatti portato 1,9 miliardi di euro nelle casse del colosso cinese, in modo da poter dare quella nuova liquidità di cui l’intero gruppo aveva bisogno. Stando a quanto scritto dal Corriere della Sera questa mattina, circa 280 milioni di euro andranno a Suning Holdings, vale a dire la società che controlla l’Inter.

Qualora ci dovessero essere quindi ricadute anche per le casse nerazzurre, che per rispettare tutti gli impegni da qui a fine stagione avrebbe proprio bisogno di circa 200 milioni di euro, lo si capirà solo nei prossimi giorni. Nel frattempo non si è ancora arenata la trattativa per la cessione del club con Bc Partners. Il fondo inglese è rimasto ad un’ultima offerta recapitata a Suning per avere le quote di maggioranza dell’Inter da 750 milioni di euro, ma un’intesa con la famiglia Zhang non è ancora stata trovata. Nel corso di questa settimana sono comunque attese novità, sia in un senso che in un altro.

