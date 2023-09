Inter, sarà Derby d’Italia per lo Scudetto? La Juventus lancia la sfida

L’Inter ha vinto un Derby, ma eccone subito un altro. Si tratta del Derby d’Italia per lo Scudetto: la Juventus di Allegri ha lanciato la sfida. I bianconeri, infatti, sono sembrati gli unici in grado di tenere il passo dei nerazzurri in queste prime giornate.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea le due squadre si siano mostrate fin qui le più forti e con maggiori garanzie di tenuta per tutta la stagione. L’Inter è una macchina consolidata, guidata in modo perfetto da Inzaghi. La Juventus, invece, ha cambiato pelle, facendo un salto in qualità nel proprio gioco.

Il campionato è ancora lungo, ma i segnali ci sono tutti: il Derby d’Italia potrebbe infiammare la Serie A, come non succede da un po’ di anni a questa parte. Il primo round sarà il 26 novembre, all’Allianz Stadium, nella 13a giornata di Serie A.

L’opinione di Passione Inter

Non è ancora il momento per dare giudizi definitivi, ma è chiaro che l’inizio di stagione di Inter e Juventus sia un segnale importante. Il possibile vantaggio dei bianconeri, inoltre, sarà il non giocare in Europa, che permetterà ad Allegri di avere più tempo per preparare al meglio la sua squadra. D’altro canto, Inzaghi ha già dimostrato la scorsa stagione di gestire al meglio i tanti impegni. I nerazzurri hanno fame di vittorie e lo Scudetto è un obiettivo dichiarato.