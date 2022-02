Dalla Spagna – Inter, contatti per Depay: c’è la concorrenza di Juventus e Milan

Il giocatore è chiuso al Barcellona dai nuovi acquisti di Xavi

Le cronache in chiave mercato, oggi, parlano soprattutto di Scamacca e Frattesi : tutto piuttosto comprensibile, atteso che l' Inter questa sera ospiterà a San Siro il Sassuolo , squadra in cui giocano i due profili che i nerazzurri vorrebbero aggiudicarsi nella prossima sessione estiva di trasferimenti. Ma la rosa dei nomi cui la squadra di mercato nerazzurra - fresca di rinnovo - sta rivolgendo la propria attenzione è ben più ampia e, secondo Sport, comprenderebbe anche Memphis Depay , attaccante olandese del Barcellona .

Il noto quotidiano spagnolo, infatti, rivela come in Catalogna l'arrivo di Xavi abbia drasticamente cambiato la stagione e la situazione personale del giocatore: il quale, da titolare e pupillo durante la gestione Koeman (i due lavorarono insieme nella Nazionale olandese), è finito per perdere posizioni nelle gerarchie del nuovo tecnico, anche a causa degli acquisti di Ferran Torres , Adama e Aubameyang che - attuale infortunio a parte - gli stanno togliendo un certo spazio.

Depay, nello scorso mercato di gennaio, ha optato per rimanere in Spagna: ma, se nei prossimi mesi non dovesse riuscire a ritagliarsi un ruolo al Barcellona, è verosimile che possa cercare di trasferirsi ad altri lidi. A tal proposito, pare che la Juventus, il Milan e l'Inter abbiano già allacciato i primi contatti con il suo entourage in vista dell'estate. Da qui a giugno il tempo è tanto: intanto, però, le tre big del campionato cominciano a muoversi. E al giocatore un'avventura in Italia non sembrerebbe dispiacere.