Atmosfera da brividi nel nuovo VIDEO dell’Inter: “C’è solo un derby che conta più degli altri”

Partite così importanti nelle quali due grandi squadre separate da una rivalità secolare possono giocarsi una stagione, erano mancate sia all’Inter che al Milan. La lotta al titolo che sin dalla prima giornata di questo campionato sta impegnando le due formazioni milanesi è diventata appassionante, con sorpassi, scintille e colpi di scena giornata dopo giornata. Ma domenica, a partire dalle 15.00, per l’una o per l’altra squadra potrebbe arrivare la gloria, una vittoria che potrebbe dare quella spinta decisiva per affrontare con maturità l’ultimo rettilineo che porta al trionfo.

Per questo motivo, per incanalare positivamente l’energia di questi ultimi giorni, l’Inter ha chiamato a sé vecchie leggende nerazzurre che hanno fatto la storia di questo club, dal calibro di Bergomi, Ferri, Berti, Baresi, Chivu e Maicon. Insomma, tutti riuniti per un solo obiettivo: trasmettere il senso di appartenenza nei confronti di una maglia che ha bisogno per la sua storia di tornare sul tetto d’Italia e poter finalmente guardare tutti dall’alto. In attesa dei 90 minuti del derby della Madonnina, godiamoci il video realizzato da Inter Media House:

