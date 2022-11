Cds – Inter, De Vrij in bilico: per restare serve un ingaggio più basso

L'olandese potrebbe lasciare i nerazzurri a parametro zero

Enrico Traini

Stefan De Vrij non sta vivendo uno dei suoi migliori momenti di forma della carriera. Al Mondiale in Qatar non ha giocato fin qui nemmeno un minuto; con l'Inter, invece, le prestazioni sono state molto altalenanti. Per questo motivo, il suo rinnovo sembra essere in bilico.

Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nella quale si legge si legge di un possibile addio a parametro zero, il prossimo giugno. Ausilio e Marotta devono riflettere sull'eventuale offerta di prolungamento del contratto.

La partita si gioca in gran parte sull'ingaggio. Solo se le pretese di De Vrij non risultassero esagerate, allora l'ipotesi rinnovo potrebbe vedere aumentare le sue quotazioni. Tradotto: per restare all'Inter l'olandese deve abbassarsi l'ingaggio.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Difficile dire quale sarà il futuro di De Vrij. L'olandese ha sicuramente dato tanto per la maglia dell'Inter, ma è altrettanto vero che negli ultimi mesi le sue prestazioni sono calate sensibilmente. Una sua permanenza in nerazzurro non potrà certo essere pensata nell'ottica di un posto da titolare fisso. Tuttavia, con un ruolo più marginale l'olandese potrebbe ancora dare il suo contributo.