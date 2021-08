Inter-Dinamo Kiev, le ultime sulle probabili formazioni: torna Calhanoglu

Le novità sull'ultima amichevole precampionato dell'Inter, in programma oggi alle ore 18.30

Ultimo test amichevole precampionato per l'Inter di Simone Inzaghi, che quest'oggi alle ore 18.30 sfiderà la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu. Il match, che si svolgerà all'U-Power Stadium di Monza, vedrà i nerazzurri con ancora parecchie defezioni, sia a causa del mercato che di alcuni piccoli infortuni accusati in questi giorni. I sicuri assenti saranno tre: Roberto Gagliardini, ancora alle prese con la distrazione al legamento collaterale mediale accusata quasi 20 giorni fa, Alexis Sanchez, in via di recupero dal problema muscolare patito in nazionale, e LautaroMartinez, vittima di un piccolo affaticamento nella giornata di ieri. Torna disponibile invece Hakan Calhanoglu, che era stato costretto al forfait nel match di domenica scorsa contro il Parma. Assenti, infine, anche i nuovi arrivati Edin Dzeko e Denzel Dumfries, a causa di lungaggini burocratiche che ne stanno rimandando anche gli annunci ufficiali.