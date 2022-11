Cds – L’Inter ha bisogno di fare cassa: Dumfries è il sacrificabile

I nerazzurri sperano di incassare almeno 40 milioni dalla cessione

Enrico Traini

La necessità dell'Inter di incassare sul mercato per risanare il bilancio è ben nota. La scorsa estate sembrava essere Milan Skriniar il prescelto per un eventuale sacrificio. Ora, invece, con lo slovacco vicino al rinnovo, sembra essere Denzel Dumfries il profilo adatto per fare cassa.

Infatti, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'Inter si augura un ottimo Mondiale da parte dell'esterno olandese, in modo da far aumentare la sua valutazione, potendolo piazzare sul mercato a cifre importanti. I nerazzurri sperano di incassare una cifra di almeno 40 milioni di euro.

Per Dumfries, ci sarebbe l'interesse del Chelsea, già manifestatosi la scorsa estate. Sempre secondo il quotidiano romano, non è da escludere un'eventuale accordo già a gennaio tra i Blues e l'Inter, con la permanenza a Milano dell'olandese, in prestito per altri 6 mesi.