Inter, sospiro di sollievo per Dzeko: gli esami escludono una lesione

Il centravanti bosniaco ha accusato un semplice risentimento alla coscia destra

In seguito alle ottime notizie arrivate da Barella e Bastoni, i cui esami strumentali hanno dato fortunatamente esito negativo, anche dalla Bosnia arrivano aggiornamenti confortanti sulle condizioni Edin Dzeko. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport , infatti, la risonanza magnetica eseguita nelle scorse ore ha evidenziato un semplice risentimento ai muscoli della parte posteriore della coscia destra. Proprio per questo motivo l'attaccante rimarrà in patria per rispondere alla chiamata della propria selezione, dove verrà comunque monitorato giorno per giorno.

Lo staff medico dell'Inter verrà comunque aggiornato costantemente sulle condizioni del centravanti nerazzurro, visto il grande spavento del derby della scorsa domenica. Dopo aver avvertito un primo leggero fastidio nel corso del primo tempo giocato contro il Milan, l'ex Roma aveva infatti stretto i denti per rimanere in campo e dare una mano alla squadra. Un gesto quasi eroico che lo aveva però costretto a chiamare il cambio nella ripresa per via del fastidio percepito alla coscia destra. Giusto in tempo, per fortuna, per evitare conseguenze ben peggiori.