GdS – Inter, preoccupano i numeri di Lautaro dal dischetto: cambia il rigorista?

Simone Inzaghi potrebbe premiare il centrocampista turco andato a segno lo scorso derby

Con il gol dal dischetto di un freddissimo Hakan Calhanoglu in una partita per lui molto delicata contro l'ex Milan, e soprattutto l'errore di Lautaro Martinez dagli undici metri pochi minuti più tardi, in casa Inter potrebbero cambiare le gerarchie sui calci di rigore. Il 10 nerazzurro, diventato lo specialista della squadra con la cessione di Romelu Lukaku, è ben distante dai numeri impressionanti dell'ex gemello del gol che con la maglia interista non aveva mai sbagliato nelle 15 occasioni in cui si era presentato dal dischetto. Dopo aver messo a segno i primi quattro calciati in maglia nerazzurra, nelle ultime sei occasioni il Toro ha infatti sbagliato per ben tre volte.