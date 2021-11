TS – Rinnovo Brozovic, c’è una data per il primo incontro con l’Inter

Il club nerazzurro concentrerà adesso tutte le proprie forze sul centrocampista croato

Dopo essersi assicurata le firme di Lautaro Martinez e Nicolò Barella fino al 2026, l'Inter adesso ha intenzione di rivolgere lo sguardo quasi esclusivamente alla scadenza contrattuale di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato sta per entrare negli ultimi sei mesi di contratto con il club nerazzurro e sino ad oggi non ha avuto modo di incontrare la società per discutere un eventuale prolungamento della sua esperienza milanese. Come scritto questa mattina da Tuttosport, però, finalmente sembrerebbe esserci una data per il tanto atteso faccia a faccia.