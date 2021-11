CdS – Inter, Marotta punta Insigne: pronto un contratto quadriennale

L'Inter non avrebbe abbandonato la pista Insigne

Le parole di Beppe Marotta ieri a Radio Rai lasciano un indizio: "Credo proprio che a gennaio non faremo cambiamenti nell'organico, anche se l'attività di monitoraggio è già in atto per quanto riguarda la programmazione futura". Insomma, qualcosa bolle in pentola. E secondo il Corriere dello Sport, l'ad nerazzurro non avrebbe abbandonato la pista Insigne, tutt'altro. In estate l'Inter ci aveva già provato con un'offerta di 15 milioni di euro più Sanchez.