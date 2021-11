Zanetti: “Mi commuoverò per San Siro. Wanda-Icardi? La stabilità è fondamentale per la carriera”

Il Pupi sul Derby: "È stato un bel Derby, gli ultimi dieci minuti penso fosse normale questo calo fisico. Per 80 minuti l'Inter ha cercato di vincere la partita"

Javier Zanetti è stato ospite del programma "Deejay chiama Italia" su Radio Deejay. Il Pupi ha commentato il risultato del Derby: "I ragazzi hanno affrontato il Derby molto bene. La prestazione c'è stata eccome, anche contro una squadra come il Milan . È stato un bel Derby, gli ultimi dieci minuti penso fosse normale questo calo fisico. Per 80 minuti l'Inter ha cercato di vincere la partita. Guardiamo avanti, perché vedo che si sta lavorando bene".

NUOVO STADIO -"San Siro? Un po' di commozione ce l'avrò quando sarà demolito. San Siro era casa mia, mi ricordo la prima volta che ci ho giocato. Due giorni prima ero andato con i miei genitori per far vedere loro: 'Guardate dove giocherò'. Quel giorno vincemmo con un gol di Roberto Carlos. Era una partita alle 15. Il primo Derby? Finì 1-1, ho un ricordo: a 5 minuti dalla fine, entro in area e faccio una finta a Baresi. Cado e dico 'rigore!'. Baresi mi prese così e allora capii che forse sarebbe finita 1-1 (ride, ndr)".