Inter, chi deve essere il rigorista? Analisi di tutte le alternative

Il rigore sbagliato da LautaroMartinez nel Derby ha sottolineato, ancora una volta, un problema in casa Inter. Con la cessione di Lukaku, i nerazzurri non hanno perso solo un grande centravanti ma anche un rigorista infallibile. L'eredità, almeno da quanto visto in questo inizio di stagione, è passata a Lautaro (2 rigori in stagione). Che però ha dimostrato in carriera di non essere un cecchino. E La Gazzetta dello Sport, in mattinata, ha riportato la notizia secondo cui ad Appiano Gentile si stia mettendo in discussione il suo ruolo da rigorista fisso. La redazione di PassioneInterha così voluto esaminare, tramite dati e statistiche, chi possa essere l'alternativa migliore e perché.