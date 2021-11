Marotta: “Futuro dell’Inter con Suning. Mercato? Pensiamo a giugno”

Le parole dell'ad nerazzurro

Alessio Murgida

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il Derby pareggiato contro il Milan: "Ci tengo a sottolineare come il derby sia stato un bellissimo spot per il mondo del calcio. È stato visto in 150 Paesi ed è stata una bellissima partita, giocata alla grande. Il rammarico rimane, abbiamo provato a vincere ma non ci siamo riusciti, anche per merito degli avversari".

L'ad nerazzurro ha rilasciato dichiarazioni anche sul futuro societario dell'Inter e del nuovo stadio:

STADIO -"Dello stadio si occupa il mio collega Antonello, andiamo avanti, siamo in contatto con il Comune e le proprietà sono in sintonia con il sindaco Sala. Spero che si possa iniziare quanto prima, è molto importante".

INTERESSE PER INSIGNE? -"Oggi siamo concentrati su questo gruppo e sulla nostra rosa formata in gran parte da campioni d'Italia. La squadra sta rispondendo a quelle che sono le aspettative. A gennaio non credo che faremo cambiamenti, pensiamo a giugno e a investimenti per il futuro".

FUTURO DELL'INTER CON SUNING? -"Sicuramente sì, il presidente e la proprietà hanno investito milioni di euro e hanno confermato più di una volta la loro volontà di proseguire. Non con altri investimenti ma con sostenibilità interna. Ci vuole competenza e creatività, per garantire ambizioni ai tifosi. Non dispensiamo illusioni".

SCONTRI DIRETTI - "Questo può essere un piccolo difetto, dobbiamo migliorare, i particolari fanno la differenza ma abbiamo messo in campo grandi prestazioni. Non abbiamo sfruttato le occasioni. Con la Juve abbiamo subito un rigore al novantesimo, con la Lazio lo stesso, perdendo poi malamente la partita, e ieri abbiamo avuto grandi occasioni che non abbiamo sfruttato".