Scommesse sul calcio VS gioco al casinò – quale scegliere?  

Lo scommettere sulla propria squadra è sempre un qualcosa fatto con molta precauzione, spesso anche evitato a causa della scaramanzia

Martina Napolano

Questa è sicuramente la sfida del secolo, soprattutto se parliamo dei tifosi dell’Inter. Certo, lo scommettere sulla propria squadra è sempre un qualcosa fatto con molta precauzione, spesso anche evitato a causa della scaramanzia e della cosiddetta voglia di “non gufare” sul risultato finale.

Insomma, i tifosi dell’Inter si dividono in due su questo fronte, dove alcuni amano giocarsi qualcosa sul risultato finale delle partite, ma tanti amano anche passare una serata fuori in compagnia e non c’è nessun posto eccitante come un casinò.

Parlando di questo è davvero difficile essere a corto di opzioni, perché con le tante sale slot, casinò fisici e siti di gioco online, si può giocare ovunque e in qualsiasi momento del giorno o della notte, spesso senza nemmeno bisogno di lasciare casa.

La palla è comunque a centro campo quando si tratta di scegliere una delle due cose. Vediamo i motivi per cui ci piace ognuna delle due opzioni.

Giochi del casinò

Un grande punto a favore del casinò è la scelta dei giochi. Solo nell'area delle slot, ce ne possono essere centinaia, incluse nuovissime variazioni su classici popolari come Dolphins Pearl 10 o Starburst.

Questi giochi possono essere trovati sia online che nei casinò o sale slot ed hanno centinaia di temi diversi tra cui scegliere. I giochi del casinò possono inoltre essere giocati a qualsiasi ora del giorno, al contrario della propria partita del cuore.

Inoltre, c’è un grossissimo punto a favore per i giochi del casinò: il cuore non viene messo in mezzo.

Esatto, tante persone non scommettono sul risultato finale perché non vogliono interferire sull’amore che provano per la loro squadra. Questo ha senso ed abbiamo conosciuto tante persona che ragionano in questo modo.

Un ultimo punto a favore è sicuramente la durata delle singole partite. Una scommessa su di una partita calcistica dovrà durare almeno i 90 minuti dell’evento sportivo, mentre una scommessa ai giochi del casinò può durare anche pochi minuti.

Insomma, una buona alternativa se proprio non si vuole scommettere sulle partite dell’Inter, no?

Scommesse di Calcio

Le scommesse di calcio aiutano sicuramente a tenere sotto controllo il proprio budget di gioco. Essendoci una partita a settimana è piuttosto facile controllare il proprio capitale di gioco e non sforare. Inoltre, una volta piazzata la scommessa, si potrà fare ben poco se non aspettare l’esito finale.

Un altro dei vantaggi delle scommesse è che l’esito non è puramente casuale. Ci sono squadre forti, squadre deboli, partite in casa e fuori sede. Insomma, conoscendo bene un campionato si potrebbero vincere delle belle somme di denaro.

Certo, scommettere sulla propria squadra raddoppia generalmente la tensione e bisognerebbe farlo con molta cautela. È comunque appassionante e se la fede nella propria squadra lo permette, potrebbe diventare anche piuttosto profittevole.

Vale la pena menzionare anche il numero di scommesse che esistono sui singoli di eventi di calcio, spesso oltre i 100 per partita. È possibile scommettere su qualsiasi cosa, cartellini rossi, numero di calci d’angolo, squadra vincente al primo tempo e così via.

Tu da che parte tifi?

Probabilmente sarà difficile trovare una risposta definitiva su quale delle due opinioni è meglio per tutte le persone, in quanto - ognuna - è adatta ad un certo tipo di pubblico. Il modo migliore per togliersi il dubbio sarebbe quello di provare le due opzioni di scommessa per capire quella che piace di più.

Ci sono pro e contro che le caratterizzano ed alcune persone potrebbero essere incompatibili con queste. L’ideale sarebbe sempre e comunque approcciare questo mondo a piccoli passi, in quanto, lo scommettere, include il rischio di perdere il proprio capitale.