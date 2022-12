Inter e D’Ambrosio a lavoro per il rinnovo: pronto a inserirsi un club italiano

C'è ottimismo in casa nerazzurra sulla buona riuscita della trattativa

Enrico Traini

Tanti fronti aperti nell'Inter per quanto riguarda i rinnovi. Non solo le questioni legate a Skriniar e De Vrij, in difesa i nerazzurri sono a lavoro anche per Danilo D'Ambrosio.

Come riporta il sito Tutto Mercato Web, l'Inter e il difensore italiano starebbero lavorando per prolungare il contratto per una o due stagioni. Le sensazioni sono positive e si potrebbe arrivare alla firma nei prossimi mesi.

Tuttavia, sullo sfondo c'è un'insidia proveniente dalla Serie A. Si tratta del Monza, che sta monitorando la situazione per capire se ci sono margini di manovra. D'Ambrosio sarebbe un profilo gradito alla dirigenza biancorossa. Da tenere d'occhio, pertanto, l'evolversi della situazione.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Sebbene non sia uno dei rinnovi più significativi e delicati sul tavolo, anche la questione D'Ambrosio rappresenta uno snodo importante nelle strategie dell'Inter. Il difensore italiano è da molti anni in nerazzurro e un suo addio cambierebbe le gerarchie dello spogliatoio. Ma non solo: una sua partenza lascerebbe un posto vuoto in difesa che, inevitabilmente, andrebbe poi coperto sul mercato.