Inter-Egnatia 4-2, i nerazzurri PROMOSSI e RIMANDATI

L’Inter ha vinto rimonta l’ultima amichevole del suo precampionato. Al Paolo Mazza di Ferrara, i nerazzurri hanno battuto 4-2 l’Egnatia, terza forza del campionato albanese. La gara si è subito messa male per gli uomini di Inzaghi, che hanno subito gol al primo tiro in porta. Poi ci è voluto più di un tempo per trovare il pari con Barella, prima di subire un nuovo svantaggio su rigore. Alla fine, ci hanno pensato la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Stabile a rimettere in piedi la gara.

Tra meno di una settimana c’è l’esordio in Serie A contro il Monza e arrivarci con una vittoria è sempre positivo, sebbene con qualche riserva soprattutto in difesa. Andiamo a vedere, allora 3 giocatori promossi e 3 giocatori rimandati in Inter-Egnatia 4-2.

