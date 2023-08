Ieri sera l’Inter ha concluso il suo precampionato battendo l’Egnatia, formazione albanese, a meno di una settimana dall’esordio in Serie A contro il Monza. Nel frattempo, i brianzoli erano giù in campo nella prima gara ufficiale della loro stagione: i trentaduesimi di Coppa Italia, contro la Reggiana, formazione neopromossa in Serie B.

Una notte che non è andata esattamente come Palladino si augurava. Il Monza, infatti, è stato eliminato dagli emiliani in rimonta 2-1. Al gol nel primo tempo dell’ex nerazzurro D’Ambrosio, ha risposto Nardi nella ripresa. Il gol vittoria della Reggiana, invece, è stato firmato su rigore da Cigarini, nei minuti finali.

Si tratta di uno dei risultati più sorprendenti di questo turno di Coppa Italia. Il Monza ora avrà sicuramente voglia di riscattarsi a San Siro contro l’Inter, per raddrizzare subito una stagione non partita nel migliore dei modi.