Arnautovic torna all’Inter: cifre e dettagli dell’affare

Dopo settimane di attesa l’Inter ha ottenuto il suo centravanti: è Marko Arnautovic, pronto a tornare a vestire i colori nerazzurri dopo quasi 15 anni dalla sua prima volta. Il Bologna alla fine ha ceduto alle richieste interiste.

Il merito, come racconta anche La Gazzetta dello Sport, è stato soprattutto della volontà ferrea del giocatore e del suo agente-fratello. Nella giornata di ieri, allora, l’Inter ha alzato l’offerta, aggiungendo circa 2 milioni di euro di bonus all’offerta da 8 milioni già presentata, e il Bologna ha accettato.

Ad Arnautovic andranno 2.5 milioni di euro all’anno, che potranno essere ammortizzati grazie al Decreto Crescita. Le ultime formalità dovrebbero essere definite nella giornata di oggi e poi si viaggerà spediti verso l’ufficialità.

L’opinione di Passione Inter

Non era forse il colpo di mercato che i tifosi nerazzurri si aspettavano, ma Arnautovic sarà il nuovo attaccante dell’Inter. Esaudito, dunque, il desiderio di Inzaghi, che da sempre aveva espresso la sua preferenza per un attaccante fisico e di esperienza in rosa.