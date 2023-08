La telenovela sul trasferimento di Lazar Samardzic dovrebbe essere ormai alle battute finali: oggi si decide, nel bene o nel male. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ottimismo in casa Inter sta scemando sempre più, ma la trattativa non è ancora saltata.

I nerazzurri rimangono fermi sulle proprie posizioni: firma alle condizioni stabilite o niente. E i dirigenti interisti non nascondono di certo il disappunto per il modo in cui L10S Sportis si è inserita improvvisamente nell’affare. Malumore che, peraltro, è diffuso anche in casa Udinese.

Se l’affare dovesse saltare, aggiunge la Rosea, niente è da escludere: il West Ham potrebbe fare un tentativo, così come la Juventus. Nell’Inter, invece, sarebbe tutto da riscrivere il futuro di Stefano Sensi, che a quel punto potrebbe anche rimanere a Milano.

L’opinione di Passione Inter

Questa situazione surreale rischia di lasciare diverse scorie sul futuro calcistico di Samardzic: l’Udinese non sembra ben disposta nei confronti del giocatore e anche un suo eventuale approdo all’Inter sarebbe ora accolto con molto più sospetto rispetto a qualche settimana fa. Da capire, in ogni caso, quale sarà il finale di questa lunga ed estenuante trattativa.