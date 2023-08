L’Udinese minaccia Samardzic. Messaggero: “All’Inter o fuori rosa”

Giornata probabilmente decisiva per il futuro di Lazar Samardzic, il cui passaggio all’Inter sembra essere sempre più in bilico. Nella giornata di ieri, il serbo è tornato a Udine, in attesa di capire quale sarà il finale di questa intricata vicenda. Anche se l’Udinese sembra avere le idee molto chiare in merito.

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, infatti, il club friulano starebbe seriamente pensando di mettere fuori rosa Samardzic nel caso rifiutasse l’offerta dell’Inter. Il rischio di un risvolto del genere sembra essere serio: l’Udinese, d’altra parte, sembra aver ribadito più volte la sua posizione di non voler avviare altre trattative al di fuori du quella con i nerazzurri.

L’opinione di Passione Inter

Il comportamento dell’entourage di Samardzic non è piaciuto a nessuno, questo è evidente. Questa situazione potrebbe diventare una brutta macchia sulla carriera del classe 2002, che rischierebbe non solo di perdere l’occasione di giocare all’Inter, ma anche quella di rimanere lontano dai campi per un anno intero.