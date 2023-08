Samardzic torna a Udine: cosa succede ora con l’Inter

Lazar Samardzic sta lasciando Milano per fare ritorno a Udine. Tale decisione sarebbe stata presa in accordo con l’Inter. Il giocatore tornerà in Friuli per allenarsi, in attesa di ulteriori sviluppi nella trattativa. A comunicarlo è Sky Sport, ennesima prova che l’Inter non a intenzione di discutere nuovamente il contratto del serbo. Ora non resta che attendere ulteriori sviluppi. Percorso inverso di quanto fatto invece da Giovanni Fabbian, all’interno della trattiva per Samardzic.