Telenovela Samardzic: Fabbian torna a Milano, la situazione

Il caso Samardzic dovrebbe essere vicino alla fine di quella che è stata l’ennesima telenovela dell’estate nerazzurra. Oggi l’Inter sarà impegnata nell’ultima amichevole prima dell’inizio del Campionato, a Ferrara contro gli albanesi dell’Egnatia. Da domani si tornerà a lavorare per fare in modo che Lazar Samardzic diventi un giocatore dell’Inter.

L’ultimo aggiornamento, come riportato da Dazn, è che Giovanni Fabbian nel frattempo è rientrato a Milano. Al momento è infatti bloccato il suo trasferimento, legato alla trattativa per il serbo. Domani dovrebbe essere la giornata decisiva per avere l’esito di questa interminabile trattativa. Samardzic sarà a Milano fino a lunedì, assieme al padre che si occuperà delle negoziazioni dopo il rialzo fatto dagli agenti, ora licenziati. L’intenzione del giocatore è chiara, ed è quella di diventare nerazzurro. Domani potrebbe essere il giorno della verità, l’Inter non ha intenzione di perdere altro tempo.