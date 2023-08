Mercato – Arnautovic pronto a tornare: accordo vicino, le cifre

Dopo tanti, tantissimi nomi per l’attacco l’Inter sarebbe vicina a a completare il proprio reparto offensivo. Marko Arnautovic dovrebbe lasciare il Bologna per trasferirsi in nerazzurro. A comunicarlo è Gianluca Di Marzio che riporta di passi avanti nella trattativa e di un accordo vicino tra Inter e Bologna per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

Come risulta a noi di Passione Inter, le due società si starebbero mettendo d’accordo per i bonus. I rossoblù li vorrebbero facilmente raggiungibili per superare i 10 milioni complessivi. Per quanto riguarda il giocatore, Arnautovic ha già l’accordo con l’Inter e non vede l’ora di tornare. Simone Inzaghi avrebbe finalmente il centravanti che aspettava da mesi.

L’austriaco tornerebbe a Milano dopo l’esperienza che molti ricordano più per i festeggiamenti del Triplete che per quanto fatto in campo. Tredici anni dopo ha l’occasione per dimostrare tutto il suo valore.

L’opinione di Passione Inter

Sicuramente non è ciò che i tifosi si aspettavano, aspettando di capire quale sarà il futuro di Joaquin Correa. Il prezzo d’acquisto è sicuramente un fattore: per dieci milioni è difficile trovare una punta di qualità ed esperienza. A una settimana dall’inizio del Campionato era però fondamentale dare ad Inzaghi l’attaccante di cui indubbiamente l’Inter aveva bisogna. Arnautovic dovrà dimostrare quanto può dare ai nerazzurri, facendo cambiare idea a molti.