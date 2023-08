Si attendono novità a breve sul futuro di Lazar Samardzic, dopo che la trattativa per il passaggio all’Inter si è arenata improvvisamente negli ultimi giorni. Lo strappo con l’entourage del giocatore non è ancora stato ricucito del tutto, ma una soluzione dovrebbe essere trovata a breve. In un senso o nell’altro.

Come raccontato da TuttoMercatoWeb, le parti avrebbero trovato l’accordo definitivo, dopo che una nuova frenata sembrava esserci stata nelle ultime ore. Ora, invece, le parti sembrano essere più vicine e a breve si potrebbe arrivare alla chiusura della trattativa.

Secondo Sergio Accomando, giornalista di DAZN, domani potrebbe essere il giorno da dentro o fuori, con Samardzic ancora in attesa a Milano.

L’opinione di Passione Inter

Difficile fare previsioni su come andrà questa trattativa. Quel che è certo è che una soluzione andrà trovata in tempi brevissimi, con la speranza di tutto il popolo nerazzurro (e anche del giocatore stesso) di poter vedere presto Samardzic in maglia nerazzurra.