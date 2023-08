Cosa aspettarci da Carlos Augusto all’Inter

Carlos Augusto è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. C’è l’accordo totale con il Monza e anche con il giocatore. Ora, mancano le visite mediche e la firma, che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Come insegna il caso Samardzic, di questi tempi è meglio non dare nulla per scontato, ma l’operazione per l’esterno brasiliano non sembra essere a rischio e lo stesso giocatore avrebbe spinto per il trasferimento all’Inter. In attesa dell’ufficialità, allora, proviamo a capire cosa possiamo aspettarci da Carlos Augusto.

Il giocatore del Monza arriverà in nerazzurro per prendere il posto di Robin Gosens, promesso sposo all’Union Berlino. Questo cambio modifica in modo consistente la fisionomia della fascia mancina, avvicinando le caratteristiche del sostituto a quelle di Dimarco. L’Inter, infatti, perde fisicità, in favore di un giocatore dotato di maggiore tecnica e capace, dunque, di partecipare allo sviluppo del gioco in modo più qualitativo. In modo molto più simile a quanto già avviene con l’esterno italiano, in sostanza.

Inoltre, il brasiliano ha dimostrato grande qualità anche nell’ultimo terzo di campo: nella sua stagione di esordio in Serie A, infatti, ha messo a segno ben 6 gol, conditi anche da 5 assist. Numeri nettamente superiori a quelli di Gosens (chiaramente con molte più presenze) e al pari di quelli offerti da Dimarco (4 gol e 5 assist in Serie A, 6 gol e 10 assist tra tutte le competizioni).

Classe 1999, a 24 anni, Carlos Augusto viaggia verso il picco della sua carriera, avendo ancora a disposizione diversi margini di miglioramento. Inoltre, il suo arrivo potrebbe offrire un’ulteriore arma tattica all’Inter: all’occorrenza, infatti, il brasiliano può essere utilizzato anche come terzo centrale di sinistra nella difesa a tre, un ruolo che ha già ricoperto al Monza in alcune partite.

Il dubbio più grande, chiaramente, è legato alla capacità di riconfermarsi con la maglia dell’Inter, dal momento che si parla di un giocatore con un solo anno di Serie A alle spalle. Tuttavia, avendo già a disposizione Dimarco, i nerazzurri potranno permettergli un periodo di adattamento senza troppe forzature.

Infine, l’altro dilemma è di natura tecnico-tattica. Come detto, con Carlos Augusto l’Inter acquisisce un giocatore più simile a Dimarco, creando omogeneità sulla fascia sinistra. Questa perdita di diversificazione, potrebbe risultare un limite in alcune partite? Gosens, ad esempio, sapeva dare più fisicità in gare nelle quali l’Inter aveva bisogno di alzare il ritmo o di difendere il risultato dagli assalti avversari. In questo senso, dovrà essere bravo Inzaghi a trovare nuovi equilibri.