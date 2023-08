C’è ancora speranza per Taremi. GdS: “L’Inter tiene aperta la porta”

L’Inter è al lavoro per portare a Milano Marko Arnautovic, ma il Bologna continua a non aprire alla cessione. Ecco perché i nerazzurri non hanno chiuso la porta ad altri obiettivi di mercato, come ad esempio Mehdi Taremi del Porto.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la dirigenza interista conversi una piccola speranza per il centravanti iraniano. A pesare in negativo, però, ci sono due fattori: il costo da 30 milioni di euro e il fattore Coppa d’Asia.

Per questi motivi, tra le alternative in casa nerazzurre ci sarebbe anche Eric Choupo-Moting del Bayern Monaco. Entrambe queste operazioni, tuttavia, potrebbero prendere piede solo nel caso in cui dovesse saltare la trattativa per Arnautovic.

L’opinione di Passione Inter

Taremi sarebbe il colpo migliore nella rosa dei nomi dell’Inter, per esperienza e caratteristiche tecniche, ma l’operazione sarebbe anche la più complicata. Choupo-Moting, onestamente, sarebbe un nome sensato solo se l’esborso economico per il suo arrivo fosse molto più basso di quello richiesto per Arnautovic.