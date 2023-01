Verso Inter-Empoli: Lukaku vuole esserci. Brozovic e Handanovic a parte

I nerazzurri sono tornati ad allenarsi in vista della gara di lunedì

Enrico Traini

Terminati i festeggiamenti per il successo di mercoledì in Supercoppa, l'Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile, in vista della sfida di campionato contro l'Empoli.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, solamente due giocatori si sono allenati a parte: Brozovic e Handanovic. In gruppo, dunque, anche Lukaku, che punta a tornare in campo nella sfida di lunedì sera.

Buone notizie anche dai giocatori usciti per crampi contro il Milan: nessun problema per Barella, Calhanoglu e Dimarco, regolarmente in campo con il resto dei compagni.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

L'infortunio di Brozovic continua a destare perplessità. Il croato sembrava pronto a tornare a disposizione in breve tempo e, invece, non sembra ancora essersi ristabilito. La sua assenza si fa sempre più pesante, anche se l'Inter sembra aver trovato il modo per fare a meno di lui.

Dal lato Lukaku, al contrario, il rientro sembra ormai prossimo, ma le ultime vicende fisiche del belga lasciano parecchi dubbi sulla sua condizione. Pertanto, l'ottimismo sul suo ritorno in campo non può che essere moderato ed è da capire bene quale sarà il suo stato di forma.