Gds – L’Inter vuole Buchanan, ma il Chelsea tentenna per Dumfries

Senza addio dell'olandese i nerazzurri non possono muoversi per il sostituto

Il futuro di Denzel Dumfries all'Inter sembra essere segnato, ma rimane ancora incerto. Recentemente, infatti, non ci sono state accelerazioni da parte del Chelsea, tanto che l'agente dell'olandese si è mosso per capire se i londinesi fossero ancora interessati.