Addio Skriniar, dalla Francia: “C’è accordo con il PSG”. Cessione già a gennaio?

Il difensore è sempre più lontano dall'Inter

Enrico Traini

Il futuro di Milan Skriniar non sembra essere all'Inter. Dopo la notizia di questa mattina del rifiuto dell'offerta per il rinnovo di contratto, arrivano ora notizie dalla Francia che allontanano ulteriormente il difensore dai colori nerazzurri.

Secondo L'Équipe, infatti, Skriniar avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento, la prossima estate, al Paris Saint-Germain. Un passaggio che avverrebbe, dunque, una volta scaduto il suo attuale contratto con l'Inter.

Al tempo stesso, però, il giornale francese non esclude l'ipotesi di un trasferimento immediato. Il club nerazzurro, infatti, potrebbe accettare già ora eventuali offerte, con l'obiettivo di non perdere a zero il giocatore e incassare qualcosa dalla sua cessione.

La cifra per un eventuale passaggio al PSG nel mercato di gennaio dovrebbe aggirarsi attorno ai 10-15 milioni di euro.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

L'epilogo della trattativa Inter-Skriniar sembra essere il più triste per tutto il popolo nerazzurro. Non solo: l'attuale capitano in campo della squadra e colonna della difesa rischia di salutare già da ora, lasciando un buco tecnico e tattico che difficilmente la dirigenza dell'Inter potrà riparare già a gennaio.

Anche perché la cessione arriverebbe a cifre molto basse rispetto al valore del giocatore e a quelle circolate nella scorsa estate. Dal punto di vista economico, meglio che perderlo completamente a zero, ma l'attuale incasso potenziale aumenta solamente il rammarico per il triste finale della vicenda.