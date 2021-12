Coppa Italia, sarà l’Empoli il prossimo avversario dell’Inter: col Verona finisce 3-4

I toscani si sono imposti per 1-4 sul Verona

Sarà l'Empoli il primo avversario sulla strada dell'Inter nel cammino in Coppa Italia, che per i nerazzurri inizierà il prossimo 12 gennaio con gli ottavi di finale. La squadra di Andreazzoli, infatti, scesa in campo questo pomeriggio in casa dell'Hellas Verona, è riuscita a imporsi sugli scaligeri con un netto 1-4. La spuntano i toscani che - nonostante una formazione rimaneggiata per turnover - hanno avuto la meglio sulla compagine di Tudor (che pure schierava in campo diversi riservisti) in una partita rocambolesca contrassegnata da ben sette gol complessivi.