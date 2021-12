Pinamonti: “Obiettivo doppia cifra: voglio tornare all’Inter e restarci”

Il centravanti classe 1999 spera di tornare a vestire nerazzurro

Una delle stelle del sorprendente Empoli di Andreazzoli è sicuramente Andrea Pinamonti. L'attaccante classe 1999 è in prestito dall'Inter ed è già a quota 6 gol in campionato: "Nonostante il brillante avvio di stagione, il nostro obiettivo resta la salvezza - ha detto il centravanti ai microfoni di Alto Adige - Io sono partito con l'obiettivo di superare il mio record di cinque gol in campionato e sono già avanti per cui adesso mi auguro di arrivare in doppia cifra".