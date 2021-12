Romano: “Onana rispetta il Barcellona ma ha deciso: andrà all’Inter”

Il portiere non aspetta altro di firmare per il club nerazzurro

Onana ha preso la decisione mesi fa: vuole andare all'Inter e non aspetta altro di poter firmare il contratto ufficiale per approdare in nerazzurro da giugno 2022. Le parole del camerunense, quindi, sembravano più di facciata: dichiarazioni di rispetto verso il Barcellona, suo ex club con cui è cresciuto, più che un messaggio di mercato.