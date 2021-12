Salernitana-Inter, gara affidata a Mariani: la designazione arbitrale

Mariani dirigerà la gara il prossimo venerdì (ore 20.45)

Venerdì sera (ore 20.45) l'Inter di Simone Inzaghi tornerà in campo per la diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. La gara sarà contro la Salernitana e sarà diretta dall'arbitro Maurizio Mariani. In questa stagione, il direttore di gara ha già arbitrato i nerazzurri (contro la Juventus).