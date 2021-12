Eccoci con il consueto appuntamento con INTERISTI ON THE ROAD, la rubrica speciale curata dalla redazione di Passione Interche segue l'andamento delle prestazioni dei calciatori più importanti dell'Inter in prestito per questa stagione. Tra giovani in cerca di rivalsa, baby prodigi che ambiscono alla consacrazione e calciatori affermati in cerca di riscatto, chi si è distinto di più in questa settimana?