Inter-Empoli, Inzaghi: “Bravi a rimontare ma non possiamo prendere quei goal”

Le parole del tecnico nerazzurro

Pochi minuto dopo il fischio finale di Inter-Empoli, gara valida per la 36^ giornata di Serie A 2021/2022, Simone Inzaghi si è fermato ai microfoni di DAZN per commentare il risultato del match:

“Ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto una grandissima gara a parte i primi 20/25 minuti in cui abbiamo avuto troppa foga e voglia. La squadra ha fatto una grande prova di carattere, non vuole mollare, siamo in lotta”.