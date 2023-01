Inter-Empoli, designato l’arbitro Rapuano: esordio con i nerazzurri

Dopo il successo in Supercoppa contro il Milan , l' Inter torna a pensare al campionato. Domani sera, San Siro sarà il teatro dell'ultima partita del girone d'andata di Serie A . Gli uomini di Inzaghi affronteranno l' Empoli e sono obbligati alla vittoria per proseguire il buon momento di forma.

Per il fischietto romagnolo sarà la prima assoluta con i nerazzurri. A 37 anni, Rapuano ha già 20 partite di Serie A alle spalle, ma nessuna di queste con l'Inter in campo. Sono 7, invece, i precedenti con l'Empoli (2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte), di cui 1 in questa stagione: il successo 1-0 sul Monza, del 15 ottobre.