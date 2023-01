Skriniar, ma anche De Vrij e Bastoni: l’Inter deve ricostruire la difesa?

Tante questioni sul tavolo per il pacchetto arretrato nerazzurro

L' Inter ha un problema in difesa, che va ben oltre il singolo caso del probabile addio di Skriniar . Come riporta il Corriere dello Sport, i nerazzurri devono affrontare una situazione complessa, che potrebbe portarli a rivoluzionare l'intera difesa .

Oltre a Skriniar, infatti, anche De Vrij e D'Ambrosio hanno i contratti in scadenza, mentre il prestito di Acerbi sta per esaurirsi. L'Inter potrebbe riscattare il cartellino di Acerbi, ma la cifra sarebbe alta per un quasi 35enne, che però vorrebbe restare a Milano.