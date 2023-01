Gds – L’addio di Skriniar, ma non solo: altri possibili sacrifici in arrivo

I nerazzurri potrebbero aver bisogno di ulteriori entrate

Enrico Traini

L'addio di Milan Skriniar lascerà un grande vuoto nell'Inter. Lo slovacco, infatti, è un giocatore difficile da sostituire. Ma c'è di più: il non riuscire a cederlo a una cifra elevata, come potevano essere i 50 milioni di quest'estate, costringerà i nerazzurri a dover valutare ulteriori sacrifici sul mercato.

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta Sportiva, l'Inter potrebbe dover vendere uno dei suoi giocatori più importanti per recuperare parte delle perdite causate dalla partenza di Skriniar. Il candidato più probabile è Denzel Dumfries, che piace in Premier League.

Ma potrebbe non bastare. La volontà è di trattenere Nicolò Barella, considerato uno dei giocatori chiave della squadra, e di proteggere Lautaro Martinez. Tuttavia, potrebbero dover essere prese in considerazione la vendita di altri giocatori importanti, come Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni per recuperare parte delle perdite.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Non è un momento semplice per l'Inter, il cui futuro non sembra essere chiaro. Di sicuro il probabile addio di Skriniar scombussola buona parte dei piani della dirigenza nerazzurra. A livello economico, infatti, la dirigenza potrebbe essere chiamata a ulteriori addii difficili in nome del bilancio.

Il tutto cercando di mantenere comunque un equilibrio tra chiave economica e progetto tecnico. L'obiettivo è di rimanere competitivi con una rosa di alto livello, ma l'idea di dover perdere altri pezzi pregiati non è certo la più piacevole per il popolo nerazzurro e fa venire più di qualche dubbio sull'Inter del futuro.