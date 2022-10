Inter, oggi gli esami decisivi per Lukaku: a ore il responso, c’è cauto ottimismo

Il recupero dall'infortunio subito a fine agosto sembra finalmente giunto al termine per Romelu Lukaku . La gestione del gigante belga da parte dell' Inter è stata la più cauta possibile, con l'intenzione di evitare rientri affrettati e il conseguente rischio di nuovi problemi. Rispetto alle iniziali previsioni però, che parlavano di un Lukaku pronto a rientrare tra Inter-Roma e Inter-Barcellona , il ritardo sulla tabella di marcia è abbastanza evidente. Ad ogni modo, nella giornata di oggi i ragazzi di Simone Inzaghi sono tornati in campo ad allenarsi. Il focus è su Fiorentina-Inter, 11a giornata di campionato in programma sabato sera al Franchi.

Lukaku non era presente all'allenamento, poiché stava effettuando gli ultimi esami che ne chiariranno le condizioni attuali. In caso di esito positivo - come auspicato e previsto dallo staff nerazzurro - tra domani e giovedì Big Rom potrà finalmente tornare ad allenarsi in gruppo, ed essere quindi disponibile per la partita di sabato. Difficile però immaginare un impiego massiccio, nel caso: mercoledì 26 arriverà infatti a San Siro il Viktoria Plzen, e batterlo significherebbe passaggio matematico agli ottavi di Champions League. Il rischio di perdere Lukaku per questo match, in caso di ingresso in campo contro la Fiorentina, dovrà essere pari a zero.