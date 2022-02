Inter Esports primeggia tra i team italiani: “É solo il punto di partenza”

Un importante traguardo per il team nerazzurro, premiato per la costante crescita e le attività svolte

Non solo sul campo verde, ma anche in quello degli Esports l'Inter primeggia. Come comunicato dalla società nerazzurra sul proprio sito ufficiale: "Nuovo riconoscimento per Inter Esports che raggiunge la prima posizione nella classifica del Reputation Report, documento redatto ogni trimestre dall’agenzia KPI6 e pubblicato dall’osservatorio italiano degli Esports (OIES)".