Inter, il futuro è in casa: Satriano e Esposito per il post Dzeko

Il vivaio dell 'Inter , soprattutto la Primavera, negli ultimi anni si è dimostrato molto vincente. Eppure sono pochissimi i giovani nerazzurri che sono veramente riusciti ad emergere. Dai tempi di Balotelli praticamente nessuno si è meritato la prima squadra e in pochi sono riusciti ad avere una carriera di successo altrove. Eppure l'Inter non ha perso fiducia nei propri gioielli e questa generazione sembra quella giusta. Oltre in Casadei infatti, in nerazzurri ripongono le proprie speranze anche in altri due prodotti della Primavera: Satriano ed Esposito .

I due si giocano molto del proprio futuro in questa stagione, sia a livello di carriera che di Inter. All'Anderlecht e all'Empoli Esposito e Satriano verranno tenuti sott'occhio con attenzione dai nerazzurri, che potrebbero anche scegliere poi di portare almeno uno dei due in pianta stabile in prima squadra. Dzeko infatti va per i 37 anni e questa sarà con ogni probabilità la sua ultima stagione all'Inter. E, secondo La Gazzetta dello Sport, viste anche le casse societarie, non è escluso che se Satriano ed Esposito dovessero brillare l'Inter possa promuoverli in prima squadra in maniera concreta.